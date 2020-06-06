شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عودة ساسى للتجديد بعد إعلان عدم طلبه 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الكروى، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل فتح باب تجديد عقده بصورة رسمية، حيث يحرص ساسى على التواصل مع أمير مرتضى، بصورة شبه يومية، للتأكيد على خوضه المران بشكل منتظم فى تونس، على أن يعود إلى القاهرة فور تحديد مصير النشاط الكروى بعد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب انتظاره أيضًا تحديد الموعد النهائى بشأن مواجهة الرجاء المغربى، وذلك من أجل العودة للفريق، حتى يستعد مع الأبيض للمباراة التى ستجمعه مع نظيره المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تأجيل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتلك المواجهة ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.

وحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تأكيد عدم طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، الحصول على 50 مليون جنيه سنويًا، من أجل تجديد تعاقده مع النادى الأبيض الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وشدد مرتضى منصور على أن فرجانى ساسى لم يتحدث حول مطالبه المالية لتجديد التعاقد مع قلعة ميت عقبة، ويستعد اللاعب التونسى حاليًا للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده المقرر إقامته خلال الشهر الجارى، لذا يركز اللاعب على مواصلة استعداداته مع نسور قرطاج من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية فى ظل توقف النشاط الكروى وحرص جهاز الزمالك على التواصل معه لدعمه فى الفترة الحالية للحفاظ على مستواه من خلال معسكر المنتخب التونسى.

فيما قرر منذر الكبير، المدير الفنى للمنتخب التونسى، استدعاء فرجانى ساسى إلى جانب فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر فى مختلف دول العالم منذ شهر مارس الماضى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة، ذكر موقع " foot24" التونسى، أن الاتحاد التونسى لكرة القدم قرر استئناف نشاط منتخب "نسور قرطاج" الذى توقف منذ نوفمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن يلعب منتخب تونس فى مارس الماضى ضد تنزانيا ذهابا وإيابا ومواجهة ليبيا فى هذا الشهر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021