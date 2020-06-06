شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ملازم لمنتخب اليد بترشيح من الأولمبية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن تكليف طبيب ملازم لمنتخب اليد من قبل اللجنة الأولمبية لتطبيق الإجراءات الاحترازية حين العودة للتدريبات الجماعية استعداداً لبطولة كأس العالم 2021 فى ظل إعلان الحكومة عن عودة الحياة الرياضية تدريجيا .

وقال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد، إن اللجنة الأولمبية قامت بتعيين طبيب لكل اتحاد مؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 القادمة، مشيرا إلى أن الطبيب المعين لكرة اليد سيعقد اجتماعا مع الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد للوقوف على خطة الإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها مع المنتخب .

كما كشف أمين صندوق اتحاد كرة اليد أن البروتوكول الألمانى الأقرب تطبيقه وإرساله إلى الأندية لتطبيق الإجراءات الاحترازية الألمانية للوقاية من فيروس كورونا، فى حال العودة للتدريبات منتصف يونيو، مثلما أعلنت الحكومة عن عودة الرياضة تدريجيا فى ذلك الوقت مسبقا .

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ويتمسك الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، بإقامة كأس العالم للرجال 2021، والمقرر تنظيمه فى مصر فى موعده حتى الآن، حيث إن منظومة الاتحاد الدولى تعمل من الآن على تسهيل الأمور التنظيمية فى ظل أزمة فيروس كورونا التى طالت العالم أجمع.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.