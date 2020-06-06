شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يتغلب على هيرتا برلين بهدف نظيف في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي بروسيا دورتموند على ضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار الجولة 30 من الدوري الألماني.

ولم يستطع أي من الفريقين كسر التعادل السلبي خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح نجم خط الوسط إيمري تشان في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 63 نقطة ليستمر في الحفاظ على آماله الضئيلة في اللحاق بالمتصدر بايرن ميونخ الذي تغلب على مضيفه باير ليفركوزن في وقت سابق، اليوم السبت، برباعية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 4 جولات.

في المقابل، تجمد رصيد هيرتا برلين عند النقطة 38 محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة المحلية الألمانية.

وكان الدوري الألماني قد شهد إقامة 4 مباريات أخرى اليوم إذ فاز ماينز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، وتغلب بايرن ميونخ على مضيفه باير ليفركوزن برباعية لهدفين، كما تعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه هوفنهايم بهدفين لمثلهما وتعادل أر بي لايبزيج بهدف لمثله مع ضيفه بادربورن.

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