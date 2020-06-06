شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يضع عينه على بديل «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع نادي بروسيا دورتموند الألماني عينه على البديل المحتمل للاعبه الإنجليزي جادون سانشو، الذي يبدو في طريقه لمغادرة ملعب سيجنال إيدونا بارك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط اسم «سانشو» بالانتقال إلى عدد من أندية القمة في أوروبا على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وريـال مدريد، وحسب «سكاي سبورتس»، فقد حدد دورتموند نجم فالنسيا الإسباني فيران توريس كالبديل المطلوب للاعب الإنجليزي.

وأشارت الشبكة إلى أن وكيل اللاعب الإسباني قد اجتمع بالفعل مع مسؤولي بروسيا دورتموند واللاعب، والذي ربطته تقارير أيضًا بالانتقال إلى ليفربول ومانشستر يونايتد بدوره.

وخاض اللاعب 35 مباراة بقميص فالنسيا هذا الموسم سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 آخرين.