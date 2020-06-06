شكرا لقرائتكم خبر عن روما واثق من الاحتفاظ بـ«سمولينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يثق نادي روما الإيطالي من إمكانية احتفاظه بخدمات المدافع الإنجليزي كريس سمولينج المعار للفريق من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة «إل تيمبو» الإيطالية، فإن ذئاب العاصمة الإيطالية واثقون من قدرتهم على التوقيع بشكل نهائي مع اللاعب بالتوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي يتضمن دفع مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني قيمة بند أحقية الشراء.

وكان «سمولينج» قد انضم إلى روما مطلع الموسم الجاري في صفقة إعارة لمدة موسم واحد إذ استطاع إقناع مسؤولي الفريق الإيطالي بقدراته وإمكانية مساهمته في نجاح الفريق قبل توقف المسابقات الكروية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشارك «سمولينج» في 28 مباراة هذا الموسم بقميص روما سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.