شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: جماهير الأهلي تحسم قرار علي معلول من العروض الخليجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الصريح» التونسية عن موقف الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول من العروض الخليجية المقدمة له للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن اللاعب الدولي التونسي قرر رفض التفاوض في العروض الخليجية وتحديدًا العرض الإماراتي المقدم من نادي العين.
وأضافت أن «معلول» يرغب في مواصلة مشواره داخل جدران النادي الأهلي خاصة، مشيرة إلى أن علاقته بجماهير المارد الأحمر كانت وراء رفضه لكافة الإغراءات، حسب تعبيرها.
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