شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد أبو جبل يتحدى مصطفى خاطر في الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، الفنان مصطفى خاطر في لعبة الطاولة، بعدما نشر صورة له تجمعهما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" خلال تحدى بينهم فى لعبة الطاولة .

ويرتبط علاقة صداقة قوية بين محمد أبو جبل والممثل مصطفى خاطر وجاء أبو جبل معلقا على الصورة قائلا: "معسكر فى مواجهة الجرحى مع خاطر واحدة ".

تقدم محمد أبوجبل بشكوى رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة ضد فريقه السابق سموحة، بسبب 400 ألف جنيه باقى مستحقاته المالية لدى الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

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وأكد مصدر قريب من اللاعب أن القصة تعود إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداع اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس باالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قام إبراهيم حسن بخصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.

ومع قيام إدارة سموحة برئاسة فرج عامر على التصديق على قرار مدير الكرة فى بداية الموسم، لم يجد أبوجبل إلا تقديم شكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين فى الوقت الحالى للحصول على مستحقاته المالية كاملة خاصة وأنه ليس مخطئا فى موقفه.