شكرا لقرائتكم محمد رمضان يستغل فترة توقف كورونا ويعقد قرانه وسط أهله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد رمضان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، عقد قرانه، الذى أقامه وسط عدد قليل من الأهل والأصدقاء نظرًا لاتباع التعليمات الوقائية لمنع انتشار فيروس، وأعرب الحاوى عن سعادته بعقد قرانه، متمنيًا أن تكون بداية خير فى حياته المقبلة.

فى سياق آخر، وضع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل اعمار لاعبى الفريق الأول فى الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب فى صفوف المقاصة، تخطى عامه الـ 30، وفى ظل رغبة إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام فى تقليل أعمار اللاعبين حتى يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.

واستقر إيهاب جلال على تدعيم 4 مراكز فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال فى عودة الفريق إلى المربع الذهبى للدورى فى الموسم المقبل، ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة على تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، على أن يكون هناك إمكانية لضم لاعب أجنبى واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين فى الفريق ولكن بشرط أن يكون فى مركز الوسط المهاجم أو المهاجم الصريح.