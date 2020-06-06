شكرا لقرائتكم الخطيب يطمئن السويسرى فايلر بتلبية احتياجاته مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن محمود الخطيب رئيس الأهلى، رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشأن تحركات النادى لضم أكثر من لاعب محلى وأجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى واحتياجات الفريق، وأكد رئيس الأهلى للمدير الفنى أن النادى يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا فى الدورى المصرى أو خارجه.

وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما أمس، الجمعة، بمقر النادى بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الإدارة الحمراء فى استغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء "كورونا" فى الوقوف على احتياجات الأهلى للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، يبحث محمود الخطيب مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

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فيما استفسر محمود الخطيب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق، خلال الجلسة التى جمعتهما أمس وفى مقدمتها تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلى فى التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسرى رينيه فاير المدير الفنى للفريق، وأكد مدير الكرة لرئيس النادى أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد، وهناك اتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمى والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً، كما كان مقرراً، بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً.