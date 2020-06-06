شكرا لقرائتكم بيراميدز ينشر صورة من التدريبات ويعلق: مليئة بالتنافس والعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة لتدريبات الفريق معلقة عليها :" التدريبات كانت مليئة بالتنافس والضحك والعمل".

تجمد النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، إلا أنه من المنتظر عودته تدريجيًا منتصف يونيو الجاري حسب تصريحات رئيس الوزراء.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.