شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض عقد جمعية عمومية لتحديد مصير المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، رفضها لطلب أندية القسمين الثانى والثالث بعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد مصير المسابقات هذا الموسم، فى ظل انشار فيروس كورونا المستجد وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير النشاط الرياضى هذا الموسم.

وأرسلت الأندية خطابات لاتحاد الكرة، تضمنت أنه وفقا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة المعتمدة من الفيفا يحق للأندية مطالبة اتحاد الكرة للدعوة لاجتماع طارئ لتحديد مصير الدورى العام.

طلب الأندية

ومن جانبها، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

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ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى، وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال الجناينى فى تصريحات له، أن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حالة عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.