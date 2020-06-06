شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض تجديد اعارات اللاعبين في الموسم الحالي داخل مصر و خارجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الزمالك فكرة تجديد اعارات اللاعبين المعارين في الموسم الحالي سواء لاندية داخل مصر او خارجها، وتمسكت إدارة الزمالك بقرار رئيس النادي المستشار مرتضي منصور الذي اعلنه مسبقا برحيل أي لاعب علي سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، حيث اكد مصدر داخل إدارة الزمالك ان هناك أكثر من لاعب تلقي عروضا شفوية للاعارة، الا ان إدارة النادي رفضت كل عروض الإعارة للاعبين فوق السن، وتمسكت بالبيع النهائي لتسويق المستبعدين من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وكذلك اللاعبين العائدين من اعارة في نهاية الموسم الحالي.

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فيما أبدت إدارة الزمالك موافقتها علي اعارة اللاعبين الشباب الذين تم عمل عقود احتراف لهم مؤخرا وهم ما يقرب من 14 لاعبا، وذلك حتي يستفيد اللاعب من مشاركته في اندية أخرى، ويعود للنادي مرة اخري مثلما حدث مع مصطفي محمد مؤخرا.

ينتظر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الكروى، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل فتح باب تجديد عقده بصورة رسمية، حيث يحرص ساسى على التواصل مع أمير مرتضى، بصورة شبه يومية، للتأكيد على خوضه المران بشكل منتظم فى تونس، على أن يعود إلى القاهرة فور تحديد مصير النشاط الكروى بعد تعليق مسابقة الدورى الممتاز، إلى جانب انتظاره أيضًا تحديد الموعد النهائى بشأن مواجهة الرجاء المغربى، وذلك من أجل العودة للفريق، حتى يستعد مع الأبيض للمباراة التى ستجمعه مع نظيره المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تأجيل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتلك المواجهة ضمن إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.