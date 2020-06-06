شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى: الـ"VAR" لا يقتل متعة كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المحلل التحكيمى أحمد الشناوى عن تطبيق تقنية الـ"VAR " في الدوري المصري مؤكدا أنها تمنع الكثير من الأزمات والمشاكل.

أضاف الشناوى خلال حوراه لقناة أون تايم سبورتس 1 :" أخطاء التحكيم ظلم والـVAR لايقتل متعة كرة القدم ولكن المتعة في العدالة".

تابع المحلل التحكيمى :" متعة كرة القدم في العدالة ولا أرى شيء مفرح في لعبة من المفترض أن تحتسب هدف أو ركلة جزاء ويتغاضى عنها الحكم".

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.