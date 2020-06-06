أيمن أشرف يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم زجاج سيارته

كتب: ضياء السقا تعرض أيمن أشرف، ظهير أيسر النادي الأهلي، لحادث سير مروع. ونشر أشرف صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا، "الحمد لله". Advertisements ولم يكشف مدافع الأهلي أي من كواليس تعرضه للحادث ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أنه بصحة جيدة، ولم يصبه مكروه.

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