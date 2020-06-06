مولر يحقق رقما تاريخيا في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: حقق الألماني توماس مولر لاعب وسط بايرن ميونيخ رقما تاريخيا بعد معادلته الرقم القياسي في صناعة الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الألماني. وصنع مولر الهدفين الثاني والرابع لليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة (4-2) على باير ليفركوزن. وبالتالي تمكن مولر من معادلة الرقم القياسي لصناعة الأهداف في موسم واحد بالبوندسليجا، بعد صناعته 20 هدفا حتى الآن. Advertisements وتساوى مولر مع البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الحالي، الذي صنع 20 هدفا مع فريقه السابق فولفسبورج موسم (2014-15). ولا تزال الفرصة مواتية أمام مولر (30 عاما) لتحطيم الرقم التاريخي، حيث يكفيه صناعة هدف واحد على الأقل خلال الجولات الأربع المتبقية للانفراد بالرقم. يذكر أن بايرن ميونيخ أعلن تمديد عقد مولر حتى عام 2023.

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