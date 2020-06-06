فاروق جعفر يكشف لمصراوي حقيقة عقد الـ6 ملايين جنيه لنجله في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف فاروق جعفر، مدير لجنة الكرة بالزمالك، حقيقة عقد الـ6 ملايين جنيه لنجله سيف فاروق جعفر، لاعب قطاع الناشئين بالنادي، الذي تم تسريبه عبر وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت: "سيف نجلي يُعامل مثل أي ناشئ في الزمالك".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "عقد اللاعب بعد عودته من سموحة للزمالك بعد انتهاء الإعارة لا يصل لنصف المبلغ المذكور طوال الخمس سنوات مدة العقد".

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وتابع: "لا أعلم ما الداعي من نشر ذلك حاليا ومحاولة الهجوم على نادي الزمالك بشكل غير مبرر".

وأتم فاروق جعفر تصريحاته قائلا: "هل بعد أن أصبح للزمالك قناة ومنبر إعلامي للرد والدفاع عن حقوقه، بات البعض مستاء من ذلك ويسعى للهجوم دون سبب؟"

يذكر أن سيف فاروق جعفر انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بالزمالك قبل عدة سنوات.