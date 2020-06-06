غدًا.. مجلس الريشة الطائرة يناقش استعدادات عودة النشاط

يعقد مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، اجتماعا هاما غدًا الأحد، بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر، لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والإدارية الهامة.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع مناقشة وبحث الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي. ويرغب مسئولو الاتحاد في استئناف النشاط الرياضي بدون أزمات قد تدفع المجلس

لتعليق المسابقات المحلية من جديد.وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منتصف مارس الماضي قبل أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن استئناف النشاط مرة أخرى منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.