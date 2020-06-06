تعرض الحكم العراقي علي كريم للإصابة بفيروس كورونا المستجد. أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية عينته ، ليتم تأكد إصابته، ودخوله في الحجر الصحي. ليتم تأكد إصابته، ودخوله في الحجر الصحي. وقام الحكم العراقي بفحص ثاني من أجل التأكد من إصابته بعدما كانت هناك شكوك حول حالته وهو ما أكدته بإيجابية عينته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حكم عراقي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.