اتحاد الكرة يوجه صدمة لأندية القسمين الثاني والثالث

وجهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، صدمة لأندية القسمين الثاني والثالث بعدما طلبوا عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ مع الجبلاية لبحث مصير النشاط الكروي. عقد اجتماع جمعية عمومية طارئ مع الجبلاية لبحث مصير النشاط الكروي. ورفض مسئولو اتحاد الكرة طلب أندية القسمين الثاني والثالث، خصوصًا أنه من الصعب عقد الاجتماع في الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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