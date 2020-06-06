جمال بلماضي ينفي التواصل مع لوكا زيدان لإقناعه بتمثيل منتخب الجزائر

نفى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تواصله مع لوكا زيدان حارس مرمى فريق راسينج سانتاندير الإسباني ونجل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد.

وقال بلماضي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري، أنه لم يتواصل نهائياً مع لوكا لإقناعه بتمثيل منتخب الجزائر، وأن الحارس ذاته تحدث في هذا الأمر ونفى وجود أي تواصل مع الجهاز الفني للجزائر.

وعن تصريحات لاعب فرايبورج الألماني جوناثان شميد، بأن بلماضي تواصل معه من أجل اللعب بالجزائر، أوضح المدرب أن هذا الكلام غير صحيح ومن الوارد أن يكون شخص في الجزائر تواصل معه مدعياً صفتي.

وأضاف، عندما يتعلق الأمر بالمنتخب، فإن الأمور ستكون معلنة أمام الجميع. أنه لم يتواصل نهائياً مع لوكا لإقناعه بتمثيل منتخب الجزائر، وأن الحارس ذاته تحدث في هذا الأمر ونفى وجود أي تواصل مع الجهاز الفني للجزائر.وعن تصريحات لاعب فرايبورج الألماني جوناثان شميد، بأن بلماضي تواصل معه من أجل اللعب بالجزائر، أوضح المدرب أن هذا الكلام غير صحيح ومن الوارد أن يكون شخص في الجزائر تواصل معه مدعياً صفتي.وأضاف، عندما يتعلق الأمر بالمنتخب، فإن الأمور ستكون معلنة أمام الجميع.

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