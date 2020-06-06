تقرير.. لاوتارو اعترف لمدربه كونتي برغبته بالانتقال لبرشلونة

كشف تقرير صحفي إيطالي بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، اعترف لمدربه أنطونيو كونتي برغبته في التوقيع مع برشلونة.

يرتبط اسم لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر ببرشلونة، خلال الفترة الماضية، ويسعى النادي الكتالوني لضم النجم الأرجنتيني، لتعزيز خط هجوم

البرسا.

وأضافت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن لاوتارو، وعد مدربه كونتي، ببذل قصارى جهده للإنتر حتى اليوم الأخير له بقميص النيراتزوري.

وتابعت الصحيفة أن كونتي يشعر بالقلق من تشتيت ذهن لاوتارو

في الفترة المتبقية من الموسم، خصوصًا أن اللاعب لديه بالفعل اتفاق مع برشلونة، لكن المهاجم الأرجنتيني وعد مدربه بالالتزام بقميص إنتر ميلان حتى يومه الأخير.

ويكثف برشلونة مفاوضاته مع إنتر ميلان للتوصل إلى اتفاق نهائي لنقل لاوتارو إلى كامب نو، ويتمسك النيراتزوري بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.