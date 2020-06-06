دورتموند يتعادل سلبيًا مع هيرتا برلين في الشوط الاول

انتهى الشوط الأول بين بوروسيا دورتموند و هيرتا برلين، سلبيًا دون أهداف، الذي يجمعهما على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر الدورى الألمانى “البوندزليجا”. منافسات الجولة الـ30 من عمر الدورى الألمانى “البوندزليجا”. دخل دورتموند بقيادة لوسيان فافر المدير الفني للفريق، بتشكيل مكون من: الفني للفريق، بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رومان بوركى Advertisements خط الدفاع: بيتشيك، ديلاينى ، أكانجى، جيريرو خط الوسط: إيمرى تشان، فيتسيل، أشرف حكيمى خط الهجوم: جوليان براندت، جادون سانشو، ثورجان هازارد

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