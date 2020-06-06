دورتموند يتعادل سلبيًا مع هيرتا برلين في الشوط الاول

انتهى الشوط الأول بين بوروسيا دورتموند و هيرتا برلين، سلبيًا دون أهداف، الذي يجمعهما على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمنمنافسات الجولة الـ30 من عمر الدورى الألمانى “البوندزليجا”.
دخل دورتموند بقيادة لوسيان فافر المديرالفني للفريق، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: رومان بوركى
خط الدفاع: بيتشيك، ديلاينى ، أكانجى، جيريرو
خط الوسط: إيمرى تشان، فيتسيل، أشرف حكيمى
خط الهجوم: جوليان براندت، جادون سانشو، ثورجان هازارد
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