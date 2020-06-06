لايبزيج ينفي توصل تشيلسي لاتفاق بشأن ضم فيرنر

نفى أوليفر مينتزلاف المدير التنفيذي بنادي آر بي لايبزيج الألماني، وصول عروض من نادي تشيلسي من أجل ضم تيمو فيرنر مهاجم الفريق . وأضاف مينتزلاف في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا:" لم نعقد اي اتفاق مع تشيلسي ولم يتم تفعيل شرطه الجزائي لانريد المشاركة بشائعات الإنتقالات اليومية". نعقد اي اتفاق مع تشيلسي ولم يتم تفعيل شرطه الجزائي لانريد المشاركة بشائعات الإنتقالات اليومية". وتابع :" لم نعقد اي اتفاقاً مع تشيلسي، أو أي نادي آخر حتى الان". أي نادي آخر حتى الان". وكانت قد أشارت التقارير الصحفية بأن تشيلسي حسم صفقة تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج مقابل 50 مليون جنيه استرليني، وراتب يصل ل 200 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، ليكون باين أعلى راتب بالإضافة للمكافآت، وعقد لخمس سنوات قادمة.

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