ميسي : اشتقت إلى الكامب نو

عبر ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، عن تطلعه للعب من جديد على ملعب الكامب نو، معقل الفريق الكتالوني، عند استئناف منافسات الدوري الإسباني مجدداً

بعد فترة غياب دامت ثلاثة أشهر.ونشر ميسي عبر إنستجرام صورة له في وسط ملعب الكامب نو، معلقاً عليها، "افتقد إلى هذا المكان كثيراً .. لا استطيع الانتظار أكثر من ذلك".ويعاني اللاعب الأرجنتيني من إصابة عضلية خفيفة، وأدى إحماءات خفيفة خلال مران اليوم، على أن يستأنف تدريباته بصورة طبيعية في مران بعد غدٍ.