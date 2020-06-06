لاعبو بوروسيا دورتموند يتضامنون مع جورج فلويد ضحية العنصرية

قام لاعبو فريق بوروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق مباراتهم أمام هيرتا برلين، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الألمانى، بالتضامن مع الأمريكيذو الأصول الافريقية جورج فلويد ضحية العنصرية.
ذلك تضامنًا مع جورج فلويد ضحية العنصرية بسبب لون بشرته السمراء، والذي لقى مصرعه على يد الشرطة الأمريكية.
ارتدى لاعبو الفريق الألماني قمصان، عليها عبارات ضد العنصرية، وأن جميع واحد،
وعمت الكثير من الاحتجاجات في عدد من الولايات الأمريكية اعتراضًا على تلك الواقعة العنصرية، تضامنًا مع فلويد.
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