الإسباني نيجريدو في اهتمامات أندية إماراتية

عاد الإسباني ألفارو نيجريدو لاعب فريق النصر الإماراتي السابق والذي رحل منذ فترة قصيرة عنه، إلى اهتمامات عدد من الأندية الإماراتية مجدداً لخبرته الكبيرة بدوري الخليج العربي.

وأشارت تقارير إماراتية أن اللاعب صاحب الـ 35 عام، تلقى عروضاً من ناديين بالإمارات، لكنه لم يحسم وجهته بالبقاء في الإمارات أو الرحيل.

وسبق للاعب أن شارك في فترات سابقة مع ريـال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

كان اللاعب الإسباني قد تمكن من حصد لقب كأس الخليج العربي مع فريقه النصر خلال يناير الماضي. العربي.وأشارت تقارير إماراتية أن اللاعب صاحب الـ 35 عام، تلقى عروضاً من ناديين بالإمارات، لكنه لم يحسم وجهته بالبقاء في الإمارات أو الرحيل.وسبق للاعب أن شارك في فترات سابقة مع ريـال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.كان اللاعب الإسباني قد تمكن من حصد لقب كأس الخليج العربي مع فريقه النصر خلال يناير الماضي.

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