رياضة | صلاح يتصدر.. أغلى 5 لاعبين في كل فريق (برشلونة - ريال مدريد - ليفربول - يوفنتوس)

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يتصدر.. أغلى 5 لاعبين في كل فريق (برشلونة - ريال مدريد - ليفربول - يوفنتوس) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين الأغلى في الريدز، وأيضا بين لاعبي فرق برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

ويعتلي ميسي قائمة أغلى لاعبي برشلونة كقيمة تسويقية، بينما جاء ايدين هازارد الأعلي بين لاعبي ريال مدريد ، وباولو ديبالا يتفوق على رونالدو في قائمة لاعبي يوفنتوس.

وجاءت قائمة أغلى 5 لاعبين في ليفربول على النحو التالي:

1 _ محمد صلاح تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو.

2 _ ساديو ماني تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو.

3 _ ترينت آرنولد تبلغ قيمته التسويقية 99 مليون يورو.

4 _ فان دايك تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو.

5 _ أليسون بيكر تبلغ قيمته التسويقية 72 مليون يورو.

وجاءت قائمة اغلى 5 لاعبين في برشلونة على النحو التالي:

1 _ ليونيل ميسي تبلغ قيمته التسويقية 112 مليون يورو.

2 _ انطوان جريزمان تبلغ قيمته التسويقية 96 مليون يورو.

3 _ أندريه تير شتيجن تبلغ قيمته التسويقية 72 مليون يورو.

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4 _ دي يونج تبلغ قيمته التسويقية 72 مليون يورو.

5 _ عثمان ديمبلي تبلغ قيمته التسويقية 56 مليون يورو.

وجاءت قائمة اغلى 5 لاعبين في ريال مدريد على النحو التالي:

1 _ ايدين هازارد تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو.

2 _ كاسميرو تبلغ قيمته التسويقية 64 مليون يورو.

3 _ فاران تبلغ قيمته التسويقية 64 مليون يورو.

4 _ فالفيردي تبلغ قيمته التسويقية 54 مليون يورو.

5 _ كروس تبلغ قيمته التسويقية 48 مليون يورو.

وجاءت قائمة اغلى 5 لاعبين في يوفنتوس على النحو التالي:

1 _ باولو ديبالا تبلغ قيمته التسويقية 72 مليون يورو.

2 _ دي ليخت تبلغ قيمته التسويقية 67 مليون يورو.

3 _ كريستيانو رونالدو تبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.

4 _ بيانيتش تبلغ قيمته التسويقية 52 مليون يورو.

5 _ ساندرو تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.