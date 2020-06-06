رياضة | برشلونة يضع هدف ليفربول على قائمة الراحلين

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع هدف ليفربول على قائمة الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن عثمان ديمبيلي قريب من الرحيل عن برشلونة وسط شائعات من ليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

يواجه ديمبيلي العديد من مشاكل الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة من بوروسيا دورتموند مقابل 96.8 مليون جنيه استرليني في عام 2017.

لعب ديمبيلي 74 مباراة فقط مع البلوجرانا في جميع المسابقات عبر المواسم الثلاثة الماضية ، وسجل خلالها 19 هدف.

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على الرغم من انتكاساته العديدة وافتقاره إلى الشكل ، يُعتقد أن عددًا من الأندية يثقل حركة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

يدعي منفذ الرياضة الإسباني أن برشلونة سينظر في أي عروض لـ ديمبيلي هذا الصيف بعد إتاحته للبيع.

يرغب ليفربول لتقديم المنافسة لمحمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ، في حين أن يوفنتوس وبي إس جي جيرمان أيضًا لضم ديمبيلي.