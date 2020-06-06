رياضة | تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشروع استاد الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة بشأن أخر تطورات مشروع استاد النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "اجتمعنا مع الشركة المنفذة لاستاد الزمالك في 6 أكتوبر، وبدأنا العمل منذ عدة 6 أو 7 أشهر ببعض الأعمال الصغيرة".

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وتابع: "هناك توجه من مجلس الإدارة ومرتضى منصور باتخاذ خطوات سريعة وقوية وقد تعاقدنا مع شركة كبيرة لتنفيذ المشروع، وهي التي كانت مسؤولة عن تطوير أغلب الاستادات الكبيرة في مصر قبل تنظيم أمم إفريقيا الأخيرة، وتعاونت في بناء أكبر استاد في مصر بالعاصمة الإدارية".

وأضاف: "نسعى لإنهاء مقر النادي خلال عامين، والاستاد سيكون سعته 40 ألف متفرج، وصالة مغطاة بسعة 7 ألاف، وسينتهي خلال 3 أو 4 سنوات، المسألة ليست سهلة، الأرقام ضخمة وكبيرة، الكرسي في الاستاد يتكلف من 800 يورو حتى 8000 ألف يورو".

وأنهى مرتضى تصريحاته قائلاً: "انتهينا من إعداد الملف الخاص بقضية نادي القرن، وتم عرضه على رئيس النادي وسيخبرنا بموعد تقديم الشكوى، نحن كمجلس إدارة نرى أن للزمالك حق ندافع عنه، والقضية ستكون مرتبطة بمنتخب القرن أيضا".