رياضة | قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصدر باتحاد الكرة أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ينتظر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة الدكتور، فيما يخص عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لجميع الاتحادات الأهلية واضح وينص على أن قرار عودة النشاط الكروي يرجع إلى حكومات الدول وهي صاحبة الحق الوحيد في تحديد إمكانية عودة النشاط الرياضي من عدمه واستئناف بطولات الدوري المتوقفة.

وأشار المصدر إلى أنه في ظل عدم صدور قرار من رئاسة الوزراء، ووزارة الرياضة بشأن عودة الدوري من عدمه فلا يصح مطلقا أن تجتمع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مع الأندية لمناقشة شكل عودة المسابقة احتراما لوجهة نظر الحكومة ولتأكيد كامل الاحترام للقيادة السياسية ووجهة نظرها في هذا الشأن.

وأكمل أنه بعد صدور قرار الحكومة ستبادر اللجنة بالاجتماع مع الأندية لبحث كل الأمور المتعلقة بالدوري وشكل استئنافه في حال تقرر استكمال المسابقة وفقا لما تراه الدولة.