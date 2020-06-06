هل أصيب ليونيل ميسي بفيروس كورونا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني مؤخرا عن تدريبات فريقه الجماعية، مخاوف بشأن حالته الصحية قبل أيام من استئناف الدوري الإسباني بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

شائعات ترددت عن إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” جاءت مدعومة بعد إعلان النادي عن إصابة 5 من لاعبي الفريق في وقت سابق.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نفت أي حديث عن إصابة النجم الأرجنتيني.. مؤكدة أن ميسي تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية، وطمأنت الجماهير بأنه على استعداد لاستكمال الموسم دون مشاكل.

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شبكة TV3 التلفزيونية ذكرت أن ميسي يعاني من مشاكل في عضلة الفخذ العلوية مما جعل أمر مشاركته أمام مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ28 من “الليجا” أمرا مشكوكا به.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن ميسي قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات ربلة الساق اليمنى مشيرة إلى انه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لإصابته في هذا المكان.

مصدر من داخل النادي أوضح أن هداف البرسا والليجا التاريخي لا يشكو من أي إصابة، مؤكدا جاهزيته لأول مباراة بعد عودة الموسم. . وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين منح راحة للاعبيه ليوم واحد على أن يعودوا إلى التمارين الجمعة.