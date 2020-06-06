وكيل أعمال جاريث بيل يصدم جماهير االملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن جوناثان بارنت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وس\ فريق ريال مدريد الإسباني، صدم جماهير الريال بعد أن كانت تمني نفسها برحيل اللاعب عن صفوف الملكي.

بارنت قال وفقا لـ”رويترز” و” BBC” إن مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي وربما ينهي مسيرته في صفوف بطل أوروبا السابق.

جوناثان أضاف، إنه يستمتع بأسلوب حياة رائع، لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد، العودة واللعب (في الدوري الممتاز) غير ممكنة، لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي، إنه سعيد باللعب في ريال.

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ورغم الفوز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال لم تتفق الآراء على اللاعب البالغ 30 عاما بسبب افتقاره للالتزام وكثرة إصاباته.. وكان قريبا من الانتقال إلى جيانغسو الصيني في العام الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

ورغم وجود اهتمام به من أندية نيوكاسل وتوتنهام الإنجليزيين، إلا أن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنجي، وهو متمسك بالبقاء داخل صفوف الفريق بسبب الراتب الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.

ريال مدريد حاول الاستغناء عن اللاعب في صيف 2017، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي، ولكن الويلزي رفض الرحيل، ومنع وصول النجم الفرنسي إلى النادي الأبيض.

جاريث بيل وصل إلى مدريد في صيف 2013 ونجح في تسجيل 101 هدفا، وكان أفضل موسم له في عام 2013-2014 عندما سجل 22 هدفا.