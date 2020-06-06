كريستيانو رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، أول ملياردير في عالم كرة القدم.
ووفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية، فإن كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس من نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2018 في صفقة قياسية بلغ قوامها 105 ملايين يورو، قد حصل على 85 مليون إسترليني العام الماضي من راتبه وحقوق الرعاية، لينضم بذلك إلى نادي المليارديرات الرياضيين في العالم.
رونالدو صاحب الـ 35 عامًا، أصبح بذلك هو ثالث رياضي في العالم ينضم إلى نادي المليارديرات، بعد كل من لاعب الجولف تايجر وودز والملاكم فلويد مايويزر.
عائدات كريستيانو رنالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 5 مرات، السنوية كانت قد انخفضت بنسبة 9%، بعد اقتطاع ما قيمته 3.5 ملايين جنيه إسترليني من راتبه في يوفنتوس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».. إلا أن هذا لم يعرقله من الوصول إلى رقم المليار، ليتفوق بذلك على منافسه القديم في دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليجا»، الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة ناي برشلونة.
نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق حصل على أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني من الرواتب فقط التي تقاضها خلال مشواره الكروي.. ومن المقرر أن يتجاوز هذا الرقم 600 مليون جنيه إسترليني قبل انتهاء عقده مع يوفنتوس بحلول نهاية موسم 2021-2022.
النجم البرتغالي تقاضى قرابة 36 مليون جنيه إسترليني سنويًا في شكل حقوق رعاية خلال مشواره حتى الآن، من بينها شراكات مع مجموعة “نايك” الرياضية.. ويمتلك رونالدو أيضًا شركته الخاصة التي تحمل اسم CR7، إضافة إلى كونه النجم الأكثر متابعة في العالم على موقعي فيسبوك وإنستجرام.
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