شكرا لقرائتكم خبر عن بريشيا الإيطالي يقرر فسخ تعاقد بالوتيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، أن نادي بريشيا الإيطالي سينهي عقد مهاجمه ماريو بالوتيلي، لعدم عودته لتدريبات الفريق قبل استئناف مباريات البطولة المحلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وارتبط بالوتيلي، البالغ من العمر 29 عاماً، مع بريشيا بعقد مدته 3 أعوام في العام الماضي، بعد صعود الفريق للدوري المحلي الأول للمرة الأولى منذ 2011.

واعتبر كثيرون بالوتيلي شخصًا مثيرًا للمتاعب خلال مسيرته الاحترافية التي تضمنت اللعب في صفوف إنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس وأولمبيك مرسيليا إلى جانب 36 مباراة دولية.

وتحدثت شبكة سكاي سبورتس عن وجود خلافات بين بالوتيلي وماسيمو تشيلينو، رئيس بريشيا، نتيجة عدم عودة المهاجم إلى تدريبات الفريق عند تخفيف القيود الوقائية بسبب فيروس «كوفيد- 19» في البلاد.

وقال تقرير الشبكة إن النادي عرض على بالوتيلي انفصالًا بالتراضي، وهو ما رفضه اللاعب ثم أرسل النادي خطابًا إلى محامي اللاعب ليبلغه فيه بأنه سيتم فسخ العقد بين الطرفين.

وأحرز بالوتيلي 5 أهداف في الدوري خلال مشاركته في 19 مباراة مع ناديه المتعثر في الموسم الحالي.

ويقبع بريشيا في ذيل قائمة فرق البطولة الـ20 متخلفا بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان قبل 12 جولة من نهاية الموسم.

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وتوقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار في التاسع من مارس الماضي، ومن المقرر أن تستأنف من جديد في 20 يونيو الجاري.