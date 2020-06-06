شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريان فيرتز يحطم رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم فلوريان فيرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني بعد تسجيله لهدف في هزيمة فريقه، اليوم السبت، برباعية مقابل هدفين في الدوري الألماني.

وسجل «فيرتز» هدف فريقه الثاني في المباراة في الدقيقة 89، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ البوندسليجا، إذ يبلغ من العمر 17 عامًا وشهر واحد وثلاثة أيام.

وحطم لاعب الوسط المهاجم الشاب الرقم السابق المسجل باسم نوري شاهين لاعب فيردر بريمن الحالي وبروسيا دورتموند، والذي سجل أول أهدافه في البوندسليجا في عمر الـ 17 عامًا وشهرين و21 يومًا.

ويأتي جوليان دراكسلر، لاعب شالكة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا، في المركز الثالث في تلك القائمة إذ سجل أول أهدافه في عمر الـ 17 و6 أشهر و12 يومًا، يليه تيمو فيرنر، نجم أر بي لايبزيج حاليًا، إذ هز الشباك في عمر 17 عامًا و6 أشهر و 16 يومًا، فيما يختتم قائمة أصغر خمسة تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الألماني الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب بروسيا دورتموند سابقًا وتشيلسي الإنجليزي حاليًا، في عمر 17 عامًا و7 أشهر.