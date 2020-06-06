شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتقدم على باير ليفركوزن بثلاثية في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بتقدم الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المقامة بملعب باي أرينا، في الجولة الـ30 للدوري.

نجح باير ليفركوزن في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق لوكاس ألاريو، حيث ألغاه حكم المباراة في البداية بداعي التسلل وسط اعتراضات من جانب لاعبي ليفركوزن، ليتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحته.

وتمكن بايرن ميونخ من إدراك التعادل في الدقيقة 27، عن طريق كينجسلي كومان، الذي استغل تمريرة بينية متقنة من ليون جويتزيكا لينطلق بالكرة نحو المرمى ويسدد في الشباك، ونجح ليون جويتزكا في تسجيل الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 42، قبل إحراز جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 45.