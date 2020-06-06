شكرا لقرائتكم أسوان : نرفض عودة الدوري سيكلفنا فوق طاقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان إنه ناديه يرفض عودة الدوري المصري المتوقف في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب الملايين بينم اودى بحياة الألآف حول العالم.

أضاف أمين في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1 :" استئناف بطولة الدوري ستكلفنا فوق طاقتنا وتجملنا تكاليف مادية ضخمة خاصة أننا لفترة إعداد لا تقل على ثلاثة أشهر" مؤكدا أن إدارة ناديه ستمتثل في النهاية لقرار الدولة.

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وتحدث المشرف العام على الكرة بفريق أسوان عن استقالة مدرب الفريق مجدى عبد العاطى قائلا :" مجلس الإدارة سيعقد اجتماع طارئ للبث في الاستقالة".

أجل مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مناقشة استقالة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، حتى الأسبوع المقبل، وذل بسبب تواجد رئيس النادي في القاهرة خلال الفترة الحالية، مما يتعثر معه عقد اجتماعاً خاصاً لحسم موقف النادي من استقالة المدير الفني، ومن المرتقب أن يعود أحمد سليمان خلال الأسبوع الجاري إلى أسوان حيث يحسم مجلس أسوان موقفه من قبول استقالة عبد العاطي.