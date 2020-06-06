شكرا لقرائتكم إنبي ينتظر تقرير حلمي طولان لتحديد الراحلين والقادمين فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو إنبى، إعداد حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، تقريرا حول اللاعبين المقرر رحيلهم والمراكز التى تحتاج إلى دعما من أجل التحرك خلال الفترة المقبلة فى ملف الصفقات، بعد التمهل فى ذلك الملف خلال الفترة الماضية، فى ظل توقف النشاط الكروى حيث ينتظر جهاز النادى البترولى موقف بطولة الدورى من أجل حسم الملفات المختلفة بالفريق حيث طالب حلمى طولان، اللاعبين، بالاستمرار فى التدريبات بصورة يومية، انتظارًا لتحديد موقف النشاط الكروى فى الموسم الجارى حيث شدد على ضرورة سير تدريبات الفريق البترولى بصورة يومية بشكل منتظم تحت متابعته، من أجل محافظة اللاعبين على لياقتهم البدنية وأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية التى بدأت منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك انتظارًا لتحديد الموقف النهائى لمنافسات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

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كما تترقب إدارة إنبى، الراحلين من الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، لبحث تعزيز صفوف الفريق خاصة فى الخط الأمامى الذى يبحث الجهاز الفنى عن دعمه فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل صعوبة استمرار محمد شريف مهاجم الأهلى المعار إلى النادى البترولى ضمن صفوف الفريق بعد تألقه مع إنبى، ما جعله محط اهتمام الأهلى سواء بإعادته أو تسويقه خارجيًا ودخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلي لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لانبي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودي لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد انتهاء إعارته للفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وقدم محمد شريف مستوى متميز مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافي بطولة الدوري العام برصيد 7 أهداف، وكان الأهلى قد وافق على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي يتمسك باللاعب وأعلن رغبته في استعادته بمجرد انتهاء فترة اعارته.