شكرا لقرائتكم 4 أسباب تجبر الأهلي على التمسك بعودة محمد شريف من إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد شريف جناح الفريق الاهلى المعار لفريق انبي من العودة إلى بيته في القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق لتدعيم هجومه.

وقدم محمد شريف مستويات جيدة ومتميزة مع إنبى هذا الموسم قبل إيقاف النشاط بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعد الجناح الشاب من ضمن هدافي بطولة الدوري العام برصيد 9 أهداف.

ووافق الأهلي سابقا على إعارة شريف لإنبى بناء على رغبة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، والذى كان لا يعتمد على شريف بشكل أساسي ، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي يتمسك باللاعب وأعلن رغبته في استعادته بمجرد انتهاء فترة اعارته.

وسيحسم في الوقت القريب السويسري رينيه فايلر موقف عودة شريف إلى الأهلي.

ونستعرض 4 أسباب تجبر الأهلي على التمسك بعودة محمد شريف من إنبي

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رغبة فايلر في عودته



أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه برغبته في عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبي فور انتهاء إعارته نظراً لحاجة الفريق لجهوده، وذلك خلال الجلسة التي عقدها فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، وقام مسئولو الأهلي بإبلاغ محمد شريف بالعودة للفريق فور نهاية الموسم سواء في حالة استكماله أو الغاؤه.

بديل رمضان صبحي



أصبح الفريق بحاجة مُلحة لخدمات شريف في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عقب انتهاء فترة اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري فقد يصبح بديلا أساسيا للنجم رمضان صبحي حال فشل شرائه أو تمديد إعارته في الموسم المقبل.

إمكانيات وقدرات اللاعب ومستواه المميز



تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي فور انتهاء اعارته للفريق البترولي، رافضاً فكرة تجديد إعارته ، بعدما تلقى محمد شريف عرضاً شفياً من أحد الأندية السعودية وأخر من نادي إماراتي للرحيل لأحدهما بداية من الموسم المقبل، إلا أن فايلر أغلق الملف قبل بدء عملية المفاوضات خاصة وأن ويمتلك شريف إمكانيات بدنية وسرعات كبيرة تميزه عن غيره علاوة

أرقام محمد شريف

وخاض محمد شريف 17 مباراة خلال الموسم الحالي مع فريق إنبي حيث ساهم في تسجيل 11 هدفاً أحرز منها 9 أهداف وصنع هدفين آخين، ليكون مفتاح لاعب هام في صفوف الفريق البترولي.