شكرا لقرائتكم شهاب الدين أحمد يستعيد ذكرياته مع الأهلي بمونديال الأندية.. بلاتر يداعب تريزيجيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد شهاب الدين أحمد لاعب النادي الأهلي السابق، ذكريات المشاركة مع القلعة الحمراء في مونديال الأندية باليابان، ونشر شهاب فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيام جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سابقاً، بتحية لاعبي الأهلي على أرض الملعب، حيث داعب بلاتر كلا من محمود حسن تريزيجية نجم الأهلي السابق وأستون فيلا الانجليزي حالياً، وشهاب أحمد، بطريقة خاصة.

وكان وائل جمعة مدافع الأهلي السابق ومنتخب مصر قدم محمود حسن لبلاتر خلال مروره على لاعبي الأهلي قائلاً " تريزيجية المصري"، ليبتسم رئيس الفيفا السابق مداعباً تريزيجية.

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بطولة كأس العالم للأندية انطلقت عام 2000 وأقيمت في البرازيل تحت مسمى "بطولة العالم للأندية، وكان أول فريق أفريقي يشارك بها هو الرجاء الرياضي المغربي، وجول يلقي الضوء على تاريخ مشاركات الأندية الأفريقي التي مثلت القارة السمراء في البطولة.

شارك الأهلي للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان للمرة الأولى، وأيضا كانت مشاركة مخيبة للآمال لممثل أفريقيا في البطولة، حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى بنظام جديد، حيث لعب الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي في الدور الأول، وخسر بطل أفريقيا أمام بطل أسيا بهدف دون رد سجله محمد نور.

ولعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، أمام فريق سيدني الأسترالي، وخسر أيضا بنتيجة 2-1، سجل للأهلي عماد متعب، وسجل لسيدني ديوايت يورك، وديفيد كارني، واحتل بطل أفريقيا المركز السادس والأخير.