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اتحاد الطائرة يعد إستبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية

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جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن إعداد إستبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر إختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة ،حيث تم إرسال إستمارة الإستبيان للمدربين لتقيمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة .

 

و أشار حمدى إلى أن إختيار المدربين سيتم بعناية شديدة وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الإستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الألكترونى للإتحاد .

 

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ومن جانبه قال سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أنه ينتظر بروتوكول وزارة الصحة مع الذى سيتم إرساله للإتحادات لتطبيقه فى حالة عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

 

كما كشف  رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس ، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

 

بينما أكد حمدى على تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا ، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف .

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