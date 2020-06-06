شكرا لقرائتكم حقيقة اعتذار المحامى الإيطالى لـ خالد بوطيب عن قضيته ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المحامى أحمد عبد الفتاح وسيط اتفاق الزمالك مع المحامى الإيطالى تشيفالى للدفاع عن الأبيض فى القضايا المختلفة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن حقيقة اعتذار المحامى الإيطالى عن تولى قضية المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض حيث أوضح أن المحامى الإيطالى لم تعرض عليه القضية من جانب بوطيب، قائلاً:"تشيفالي يقوم بالدفاع عن الزمالك فى قضية بوطيب فكيف سيعرض الخصم عليه الدفاع عنه؟!".

وترددت أنباء فى الساعات الماضية أن الإيطالى تشيفالي اعتذر لبوطيب عن تولى قضيته ضد الزمالك بسبب توليه الدفاع عن القلعة البيضاء فى قضية كهربا قبل أن يوضح عبد الفتاح أن تشيفالي يتولى الدفاع عن الزمالك فى قضيتى كهربا وبوطيب ولم يعرض عليه من الأساس تولى الدفاع عن اللاعب المغربى وأوضح أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة فيما أوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك أن خالد بوطيب لديه محامى فرنسى وسعى وكيله محمد عزيز لحل أموره بصورة ودية مع قلعة ميت عقبة حيث يحاول التواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، من أجل حل أمور تلك القضية بصفة ودية.

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فيما أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، فى وقت سابق، إن النادى الأبيض قدم جميع المستندات الخاصة بقضية محمود كهربا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر الزمالك فى الوقت الحالى القرار من جانب الاتحاد الدولى فى تلك القضية بعد تقديم كافة المستندات خلال المرحلة الماضية، وذلك بعد التقدم بشكوى ضد اللاعب فى الفيفا.

ويتولى المحامي الإيطالي سلفاتورى تشيفالى، قضية كهربا وبوطيب، وعمل المحامى من قبل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفالى على التواصل مع إدارة الكرة بالزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو النادى الأبيض رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.