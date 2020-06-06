ليفاندوفسكي يواصل الابتعاد عن كريستيانو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق الفوز التاسع على التوالي في الدوري الألماني بعد التغلب على مضيفه باير ليفرركوزن بنتيجة (4-2) على ملعب "باي آرينا" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 للبوندسليجا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا في شباك باير ليفركوزن اختتم به رباعية الفريق البافاري، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 هدفا في الدوري الألماني خلال الموسم الجاري، ويبتعد بصدارة لائحة هدافي البوندسليجا بفارق خمسة أهداف عن تيمو فيرنير مهاجم لايبزيج.

وحطم ليفاندوفسكي رقمه الشخصي كأكبر عدد أهداف يسجلها في موسم واحد، حيث أحرز حتى الآن 44 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن، متجاوزا عدد الأهداف التي سجلها في موسم (2016-2017)، حيث أحرز 43 هدفا ولكن بعد 47 مباراة.

وعزز المهاجم البولندي تربعه على صدارة سباق الحذاء الذهبي، بعدما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الآن برصيد 30 هدفا، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو وهدّاف الدوري الإيطالي.

وبالتالي يتفوق ليفاندوفسكي على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بفارق تسعة أهداف في الصراع الاستثنائي على اقتناص الحذاء الذهبي الأوروبي هذا الموسم، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وصاحب الجائزة في الموسم الماضي، بفارق 11 هدفا.

جدول ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي في موسم 2019/2020:

1- روبيرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ": 60 نقطة - 30 هدفا.

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2- تشيرو إيموبيلي "لاتسيو": 54 نقطة - 27 هدفا.

3- تيمو فيرنر "لايبزج": 50 نقطة - 25 هدفا.

4- إرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند": 44 نقطة - 26 هدفا.

5- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس": 42 نقطة - 21 هدفا.

6- ليونيل ميسي "برشلونة": 38 نقطة - 19 هدفا.

6- جيمي فاردي "ليستر سيتي": 38 نقطة - 19 هدفا.