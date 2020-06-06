المثلوثي يوجه صدمة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم السبت، أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قرر التراجع عن ضم الدولي التونسي وقائد الصفاقسي حمزة المثلوثي.

صحيفة "الصباح" التونسية، أوضحت أن سبب تراجع نادي الزمالك في ضم المثلوثي يأتي بسبب وجود أكثر من وكيل يزعم تمثيله للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي يامن بن زكري ومحمد سلامة قدموا أنفسهم على أساس أنهم وكلاء المثلوثي، مما أدى إلى تراجع مجلس الزمالك في مفاوضاتهم مع اللاعب، رغم إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانيات المثلوثي.

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وكانت تقارير صحفية تونسية ربطت صاحب الـ27 عامًا بالانتقال لصفوف الزمالك في الصيف المقبل، حيث يرغب النادي الأبيض في تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل التونسي حمدي النقاز خلال الموسم الجاري.

المثلوثي والذي انضم للمنتخب التونسي مؤخرًا، شارك مع الصفاقسي خلال الموسم الحالي في 17 مباراة ليسجل هدفين مقابل صناعته ثلاثة أهداف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المثلوثي مع الصفاقسي بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي فريق مجانًا، الأمر الذي جعل اللاعب ضمن اهتمامات الزمالك بجانب الترجي التونسي.