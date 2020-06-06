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"حياة السود مهمة".. لاعبو بايرن يدعمون قضية فلويد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

دعم لاعبو بايرن ميونخ قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد، خلال مباراة البافاري أمام باير ليفركوزن في الجولة الـ30 من الدوري الألماني.

وخلال مباراة بايرن أمام ليفركوزن، ارتدى لاعبو الفريق البافاري شارات تحتوي عبارة "حياة السود مهمة" وذلك نبذا للعنصرية ودعما للأمريكي فلويد.

وتعاطف العديد من لاعبو الدوري الألماني مع مقتل فلويد، ومنهم جادون سانشو وأشرف حكيمي لاعبا بوروسيا دورتموند، وكذلك الفرنسي ماركوس تورام مهاجم مونشنجلادباخ، والأمريكي ويستون ماكيني لاعب شالكه.

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كذلك في دعم لاعبو ناديا وليفربول قضية فلويد خلال التدريبات اليومية للفريقين بالأيام الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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