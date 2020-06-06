صور: أيمن أشرف يتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض لاعب الأهلي، أيمن أشرف لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية ولكنه لم يصب بمكروه.

ونشر أيمن أشرف صورًا للضرر الذي لحق بسيارته إثر الحادث على حسابه في إنستجرام عبر خاصية "ستوري Story"، مدوّنًا: "الحمدلله".

ولم يكشف أيمن أشرف حتى كتابة هذه السطور أيًا من كواليس تعرضه للحادث ولكنه اكتفى بالإشارة إلى أنه بصحة جيدة بعد الحادث.

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ويخوض أيمن أشرف كباقي لاعبي الأهلي التدريبات من المنزل بعد توقف النشاط الرياضي؛ انتظارًا لقرار عودته.