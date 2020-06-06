لماذا ينخفض الشرط الجزائي في تعاقد فيرنر مع لايبزج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وسط سيطرة أنباء اقتراب انتقال اللاعب إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي على الساحة العالمية، اندهش كثيرون من انخفاض قيمة الشرط الجزائي في تعاقد النجم الألماني تيمو فيرنر مع نادي لايبزج.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تشيلسي أنهى اتفاقه بالفعل مع المهاجم الألماني الدولي الذي كان مرغوبًا من قبل العديد من الأندية أبرزها بايرن ميونخ وليفربول، لينتقل إلى صفوفه عقب انتهاء الموسم الحالي.

اندهش كثيرون من قيمة الشرط الجزائي في تعاقد فيرنر مع لايبزج، والذي يبلغ 60 مليون يورو، وهو رقم متواضع في ظل تألق ملفت للنجم البالغ من العمر 24 عامًا، والذي أصبح المهاجم الألماني الأبرز في الحقبة الحالية، وأحد أفضل المهاجمين في العالم.

وانتقل المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان البالغ من العمر 29 عامًا من صفوف أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو في الصيف الماضي، كما انتقل الصاعد جواو فيلكس من صفوف بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو في التوقيت ذاته.

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ما زاد الدهشة هو تأكيد العديد من التقارير في الصيف الماضي، وأبرزها بصحيفة "كيكر" الألمانية، أن الشرط الجزائي في تعاقد فيرنر مع لايبزج لم يكن يتجاوز 30 مليون يورو، إلا أن بندًا آخر في التعاقد رفعه إلى 60 مليون يورو، تبعًا للمستويات التي قدمها اللاعب في الموسم الحالي.

لكن السبب في تلك القيمة غير المرتفعة للشرط الجزائي في تعاقد فيرنر مع لايبزج يعود إلى أن النادي الألماني لم يكن في موقف قوة، عند تجديد تعاقده مع اللاعب في صيف عام 2019.

وكان عقد فيرنر مع لايبزج ينتهي بحلول صيف 2020، وأكدت تقارير عديدة أن اللاعب أنهى اتفاقه بالفعل مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه مجانًا عقب انتهاء تعاقده مع لايبزج، إلا أن تقاعس النادي البافاري في التحرك للتأكيد على خطة انتقال اللاعب دفع فيرنر لتجديد تعاقده مع ناديه.

وأكد فيرنر بوضوح في تصريحات سابقة أنه يسعى لمغامرة جديدة بعد تجربته مع لايبزج، وهو دفع وكيله لاشتراط تواجد شرط جزائي قيمته غير مرتفعة يمكنه من الرحيل، عند تجديد التعاقد في الصيف الماضي، ليمتد حتى عام 2023.

واضطرت إدارة لايبزج للموافقة على شروط اللاعب ووكيله، للاستفادة من مقابل مادي عند رحيله، بدلًا من خسارة خدماته مجانًا عند انتهاء التعاقد في صيف 2020.

ونشأ فيرنر في أكاديمية نادي شتوتجارت، وبدأ مشواره الاحترافي بقميص الفريق عام 2013، وقدم نفسه كأحد أبرز المواهب الألمانية الصاعدة في ذلك الوقت، قبل انتقاله إلى صفوف لايبزج مقابل 10 ملايين يورو عام 2016.