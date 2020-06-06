محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
قال مصدر في اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن أكثر ما يُثير قلقه فيما يخص عودة دوري الأبطال والكونفدرالية هو فتح المطارات في مختلف البلاد.
وكانت كل المباريات التابعة للكاف قد توقفت منذ مارس الماضي شأنها شأن كل الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا والذي أصاب العالم بشلل تام.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "من أهم الأشياء التي تثير قلقي في عودة الأنشطة الكروية وبالتحديد دوري الأبطال والكونفدرالية هو المطارات، لو تم فتح المطارات في مختلف البلدان فأظن أنه لن يكون هناك أي مشكلة، لكن طالما المطارات لم تُفتح فإن الوضع لن يتيغير عن ما هو قائم حاليًا."
واختتم المصدر تصريحه بالقول: "أمر فتح المطارات يعود لحكومات البلاد والأوضاع الصحية والقرار الذي تفضله."
وكانت إدارة المسابقات في الكاف قد أصدرت عدة اقتراحات بشأن عودة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية على أن تقوم لجنة المسابقات بدراسة هذه الاقتراحات وإصدار القرارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالكاف لـ"الخليج 365": فتح المطارات أكثر ما يُثير القلق بشأن دوري الأبطال والكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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