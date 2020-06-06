برشلونة يعلن جاهزية سواريز لعودة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلن نادي برشلونة عن جاهزية المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز للمشاركة مع الفريق الكتالوني مع استنئاف الليجا الإسبانية، والتي ستستكمل مبارياتها يوم 11 يونيو المقبل.

ونشر برشلونة بيانا يفيد تعافي سواريز من إصابة غضروف الركبة التي لحقت به في يناير الماضي، وأنه قد يكون متاحا للدخول في قائمة كيكي ستين لمباراة مايوركا المقبلة.

وأصيب سواريز في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني خلال مواجهة أتليتكو مدريد في يناير الماضي، وأجرى جراحة عقب المباراة في ركبته اليمنى.

ويستعد برشلونة لمواجهة مايوركا يوم 13 يونيو، في أول جولة لليجا بعد استئناف المسابقة عقب توقفها لفترة قاربت على الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.