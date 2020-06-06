من هو هاسيبي الذي أصبح "عميد الآسيويين" في بوندسليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

بمشاركته أساسيًا بقميص فريقه أينتراخت فرانكفورت أمام ماينز، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر دوري الدرجة الأولى الألماني، دخل المدافع الياباني ماكوتو هاسيبي تاريخ "بوندسليجا" بعدما أصبح أكثر اللاعبين الآسيويين مشاركة في تاريخ المسابقة.

وخاض هاسيبي المواجهة رقم 309 في تاريخ مشاركاته بدوري الدرجة الأولى الألماني، ليحطم الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلًا باسم المهاجم الكوري الجنوبي السابق تشا بوم كون، والذي لعب لأينتراخت فرانكفورت أيضًا، كما لعب لفريقي دارمشتاد وباير ليفركوزن في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وخاض 308 مباريات في ذلك الوقت.

ويعد هاسيبي البالغ من العمر 36 عامًا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة اليابانية، حيث خاض 114 مباراة دولية، بدأها عام 2006 تحت قيادة المدير الفني البرازيلي زيكو.

وبعد أربع سنوات فقط من بداية مشواره الدولي، كان هاسيبي قائدًا لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2020 في جنوب أفريقيا، كما قاد منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 ومونديال روسيا 2018 الذي أعلن بعده اعتزاله دوليًا.

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بدأ هاسيبي مشواره الاحترافي عام 2002 بقميص فريق أوراوا ريدز الياباني، وساهم في تتويجه بست بطولات أبرزها دوري أبطال آسيا عام 2007، قبل انتقاله إلى فريق فولفسبورج الألماني في العام التالي.

قدم المدافع الألماني انطلاقة مبهرة لمشواره في بوندسليجا خلال ذلك الوقت، حيث ساهم في موسمه الأول في تتويج فولفسبورج بالمسابقة، وشارك في 25 مباراة في ذلك الموسم، كما شارك أساسيًا في مشوار الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي، الذي انتهى على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الثالث.

شارك هاسيبي في 159 مباراة بمختلف المسابقات خلال مشواره مع فولفسبورج الذي امتد حتى عام 2013، قبل انتقاله إلى صفوف نورنبرج الذي لعب بقميصه لموسم وحيد، وانتقل أينتراخت فرانكفورت عام 2014.

قدم هاسيبي مسيرة رائعة بقميص أينتراخت فرانكفورت، شهدت مشاركته في 205 مباريات في مختلف المسابقات، وأصبح مؤخرًا ثاني قادة الفريق، خلف الأرجنتيني ديفيد أبراهام.